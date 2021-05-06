«Вечный зов»

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История семьи Савельевых, выходцев из далёкого сибирского села, разворачивается на фоне исторических событий в России, охватывающих период с 1906 по 1960 годы.

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