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«Чёрно-белая любовь». Трейлер №5

трейлер

15 мая 2021
История любви двух противоположностей.

размер: 9.84 Mb     просмотров: 795     скачиваний: 1

видео добавил посетитель Око
персоны
Дениз Джелилоглу
фильмы
Чёрно-белая любовь

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В далеком будущем есть город Эдем, который населен исключительно роботами. Тысячи лет здесь не ступала нога человека, но однажды маленькая девочка по имени Сара просыпается от криогенного сна.

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