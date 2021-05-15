«Чёрно-белая любовь». Трейлер №5

анонс

14 мая

«Эдем». Трейлер №2 с русскими субтитрами

В далеком будущем есть город Эдем, который населен исключительно роботами. Тысячи лет здесь не ступала нога человека, но однажды маленькая девочка по имени Сара просыпается от криогенного сна.