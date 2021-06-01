«Ку'дамм 59»

анонс

Некогда мирный и спокойный городок Олденхайм взбудоражило исчезновение 12 человек.

1 июня

«Люди»

Действие сериала развернется в параллельном мире, где чрезвычайную популярность приобрели новые гаджеты — высокотехнологичные роботы-слуги, которые внешне пугающе похожи на людей.