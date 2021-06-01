трейлер

Действие сериала развернется в параллельном мире, где чрезвычайную популярность приобрели новые гаджеты — высокотехнологичные роботы-слуги, которые внешне пугающе похожи на людей.

«Время» «Джетлаг» «Олденхайм 12» «Ку'дамм 59» «Ку'дамм 56» «Девушки из Анзак» «Бивер Фолс» «Багровые реки»

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