«Локи». Отрывок

анонс

Два биолога — Мишель Фурне и Эллен Гарланд — берутся за дело невероятной сложности: расшифровать язык китов.

2 июня

«Хочу тебя»

Фернандо работает на нефтяном танкере, соединяющем два крупных города Аргентины. В одном у него молодая девушка, а в другом - женатая любовница.