«Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"». Трейлер №2 с русскими субтитрами

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7 июня

«Дореми: В поисках волшебства». Трейлер №2

Офисная сотрудница из Токио, студентка из префектуры Айти и девушка-фрилансер из Хиросимы сближаются на почве своего детского увлечения – фэнтезийного аниме-сериала, на котором они выросли.