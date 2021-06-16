7-ой Международный кинофестиваль документального кино «ДОКер»

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Фестиваль пройдет в Москве с 18 по 26 июня 2021 года. В программе 50 новых документальных фильмов.

«Адский ад». Трейлер №2 «Счастье моё» «Трясина: 1997» «Ридли Джонс» «Парк развлечений». Трейлер на английском языке «Кусь» «Звук металла». Отрывок с русскими субтитрами «Властелины вселенной: Откровение». Трейлер с русскими субтитрами

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