«Наше время - сейчас»

анонс

Продолжение приключений безумного ученого Рика Санчеса и его внука.

26 июня

«Сохрани жизнь»

В глубоком тылу врага маленький партизанский отряд несет важные документы о наступлении, благодаря которым могут быть спасены тысячи жизней.