«CODA: ребёнок глухих родителей». Трейлер с русскими субтирами

трейлер

Удивительная история девочки-подростка, которая является единственным членом в своей семье, кто способен беспрепятственно коммуницировать с внешним миром.

«Тем больнее падать» «Как я стал супергероем» «Кэндимен». Трейлер №2 «Большое небо». Трейлер №5 «Ослик, любовник и я» «Хитрости» «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога» «Унесённые призраками»

размер: 37.19 Mb просмотров: 662 скачиваний: 0