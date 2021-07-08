«G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз». Актёры о фильме №2

анонс

8 июля «Маленькие женщины» Миловидные юные сестры узнают, что такое первая любовь, потери, настоящая дружба и предательство, а также переживают события Гражданской войны.

7 июля «Заклинание джинна» Немой мальчик Дилан призывает джинна, мечтая об обретении голоса. Но он не подозревает, что каждое осуществленное желание имеет свою цену.

7 июля «Золушка и заколдованный принц». Трейлер №2 Прекрасная Золушка узнает, что злая ведьма подменила принца: она превратила его в мышонка, а во дворец проник самозванец.