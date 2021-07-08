«G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз». Актёры о фильме №2

Миловидные юные сестры узнают, что такое первая любовь, потери, настоящая дружба и предательство, а также переживают события Гражданской войны.
Немой мальчик Дилан призывает джинна, мечтая об обретении голоса. Но он не подозревает, что каждое осуществленное желание имеет свою цену.
Прекрасная Золушка узнает, что злая ведьма подменила принца: она превратила его в мышонка, а во дворец проник самозванец.
Анна Котова-Дерябина
– оперативник главного управления на Петровке: ей почти 30, и она отлично справляется со своей работой. Но мечтает лишь об одном – стать актрисой.
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