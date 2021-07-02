«Американские истории ужасов». Трейлер на английском языке

анонс

Дерзкая студентка Даниэль оказывается в экстремально неловкой ситуации, когда на еврейские поминки родственника заявляется её женатый папик.

История дружного семейства волшебных зеленых существ, поедающих мусор и живущих на свалке.

1 июля

«CODA: ребёнок глухих родителей». Трейлер с русскими субтирами

Удивительная история девочки-подростка, которая является единственным членом в своей семье, кто способен беспрепятственно коммуницировать с внешним миром.