«Американские истории ужасов». Трейлер на английском языке

Кигэн-Майкл Ки
вместе с супругой попадает в заколдованный городок, в котором все живут словно в студийном мюзикле 40-х годов.
Дерзкая студентка Даниэль оказывается в экстремально неловкой ситуации, когда на еврейские поминки родственника заявляется её женатый папик.
История дружного семейства волшебных зеленых существ, поедающих мусор и живущих на свалке.
Удивительная история девочки-подростка, которая является единственным членом в своей семье, кто способен беспрепятственно коммуницировать с внешним миром.
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