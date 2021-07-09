«Бендер: Золото Империи»

анонс

Переживая личностный кризис, Оливия Лян решает бросить престижный университет и отправляется в отдаленный китайский монастырь, чтобы изучать кунг-фу.

9 июля

«Мулан. Новая легенда»

Она сильна и духом, и телом, она овладела искусством кунг-фу, она готова сражаться за свою родину.