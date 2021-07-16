Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Нож в сердце»

трейлер

16 июля 2021
Сотрудник фирмы Виктории Полторак подозревается в убийстве. Мог ли этот мужчина совершить преступление?

размер: 14.16 Mb     просмотров: 9     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Дмитрий ГусевКарен ЗахаровЕвгений МиллерВиктория ПолторакНаталья УнгардВладимир Фоков
фильмы
Нож в сердце

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Оборотни из глубинки»
«Оборотни из глубинки»
Полицейский везет на суд обвиняемого в убийстве, и им нужно где-то переночевать. И, конечно, местом ночлега становится именно тот трактир, хозяева которого готовят человечину для оборотней в ночь Кровавой Луны.

Афиша кино >>

Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
G. I. Joe. Бросок кобры: Глаза Змеи
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
Сипсик
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Эстония, Дания, 2020
Тайна Сен-Тропе
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2021
Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен