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«Ванганская полночь». Трейлер на английском языке

трейлер

16 июля 2021
Старшекласснику Акио однажды выпадает шанс стать рулевым Nissan Fairlady 240Z, которая по легенде убила нескольких своих предыдущих владельцев.

размер: 16.85 Mb     просмотров: 9     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Дайсукэ НамикаваСюн Огури
фильмы
Ванганская полночь

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анонс

«Оборотни из глубинки»
«Оборотни из глубинки»
Полицейский везет на суд обвиняемого в убийстве, и им нужно где-то переночевать. И, конечно, местом ночлега становится именно тот трактир, хозяева которого готовят человечину для оборотней в ночь Кровавой Луны.

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