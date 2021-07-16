«Пустынная крыса». Трейлер на английском языке

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17 июля

«Оборотни из глубинки»

Полицейский везет на суд обвиняемого в убийстве, и им нужно где-то переночевать. И, конечно, местом ночлега становится именно тот трактир, хозяева которого готовят человечину для оборотней в ночь Кровавой Луны.