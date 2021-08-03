«Миша и волки»

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2 августа

«Blackpink: в кино». Трейлер с русскими субтитрами

К пятилетию самой популярной женской музыкальной группы в мире представляем эксклюзивный взгляд на жизнь, творчество и путь к вершине музыкального олимпа участниц BLACKPINK.