«Фена: Принцесса пиратов». Трейлер с русскими субтитрами

трейлер

Фена Хаутман мало что помнит о своём детстве. Она рано потеряла родителей и работает служанкой в публичном доме. Но её жизнь резко меняется, когда девушка попадает на остров пиратов, где узнаёт правду о своей семье.

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