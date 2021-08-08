Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сделано в Дагенхэме». Трейлер на английском языке

трейлер

8 августа 2021
На заводе Форда в 1968 году происходит забастовка. Женщины прекращают работу в знак протеста против дискриминации по половому признаку


видео добавил посетитель Полька
персоны
Андреа РайзбороДжейми УинстоунСалли Хокинс
фильмы
Сделано в Дагенхэме

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Фена: Принцесса пиратов». Трейлер с русскими субтитрами
«Фена: Принцесса пиратов». Трейлер с русскими субтитрами
Фена Хаутман мало что помнит о своём детстве. Она рано потеряла родителей и работает служанкой в публичном доме. Но её жизнь резко меняется, когда девушка попадает на остров пиратов, где узнаёт правду о своей семье.
2 комментария

Афиша кино >>

Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Ночь страха. Противостояние
триллер
США, 2019
Феодосийская сказка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
На последнем дыхании
криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 1959
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен