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10 августа «Платиновый предел». Трейлер с русскими субтитрами После смерти родителей Мирай Какэхаси остается на попечении жестоких родственников, которые над ним издеваются. Решив покончить с собой, он прыгает с крыши, но его спасает крылатая девушка Нассе.

10 августа «Фена: Принцесса пиратов». Трейлер с русскими субтитрами Фена Хаутман мало что помнит о своём детстве. Она рано потеряла родителей и работает служанкой в публичном доме. Но её жизнь резко меняется, когда девушка попадает на остров пиратов, где узнаёт правду о своей семье.