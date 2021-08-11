«Ведьмак: Кошмар волка». Трейлер №2

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10 августа

«Платиновый предел». Трейлер с русскими субтитрами

После смерти родителей Мирай Какэхаси остается на попечении жестоких родственников, которые над ним издеваются. Решив покончить с собой, он прыгает с крыши, но его спасает крылатая девушка Нассе.