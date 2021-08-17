«My Little Pony: Новое поколение»

трейлер

Не все прекрасно в яркой стране пони: Эквестрию покинула магия, вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие, а пони разных видов вынуждены жить порознь.

«Кодекс киллера». Отрывок №2 «Американская история преступлений». 3 сезон «Крик. Кровавое посвящение» «Джетлаг». Трейлер №6 «Сплетница» «Новенький 2». Отрывок «Чужая Земля» «Джетлаг». Фичуретка