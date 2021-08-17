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«My Little Pony: Новое поколение»
«My Little Pony: Новое поколение»
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трейлер
17 августа 2021
Не все прекрасно в яркой стране пони: Эквестрию покинула магия, вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие, а пони разных видов вынуждены жить порознь.
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видео добавил посетитель
Lenika
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Кимико Гленн
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Джеймс Марсден
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фильмы
My Little Pony: Новое поколение
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