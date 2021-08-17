«Крик. Кровавое посвящение»

трейлер

Вечеринки по случаю посвящения в Уитонском университете принимают смертельный оборот, когда в общежитии обнаруживают тело мертвого студента.

«Джетлаг». Трейлер №6 «Сплетница» «Новенький 2». Отрывок «Чужая Земля» «Джетлаг». Фичуретка «Большая секунда». Отрывок «Главный герой». Отрывок №3 «Команда К». Трейлер с русскими субтитрами