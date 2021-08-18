«Петровы в Гриппе». Трейлер №2

анонс

17 августа

«My Little Pony: Новое поколение»

Не все прекрасно в яркой стране пони: Эквестрию покинула магия, вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие, а пони разных видов вынуждены жить порознь.