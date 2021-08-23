«Купе номер шесть». Отрывок

анонс

22 августа

«Легенда о Зелёном рыцаре». Фичуретка

В минифильме в доступной форме рассказывается о художественной основе картины – поэме XIV века «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», о самой легенде, ее символизме и скрытых смыслах, а также о героях.