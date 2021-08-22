«Вечные». Трейлер №2

Амбициозный щенок Д’Артаньгав отправляется в Париж, чтобы воплотить свою самую заветную мечту – стать королевским мушкетером.
В минифильме в доступной форме рассказывается о художественной основе картины – поэме XIV века «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», о самой легенде, ее символизме и скрытых смыслах, а также о героях.
Незабываемая копна волос, успокаивающий голос и ностальгические пейзажи. Но знаете ли вы, какая тайна скрывается за этим фасадом?
Юлия Пересильд
получает фантастический дар — магическую силу, способную менять судьбы людей.
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