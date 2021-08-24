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«Рука Бога». Тизер с русскими субтитрами

тизер

24 августа 2021
Паоло Соррентино представляет историю о мальчике Фабьетто Скизе, который живет в неспокойном Неаполе 1980-х.


видео добавил посетитель Korolev
персоны
Любомир МишакТони СервиллоПаоло Соррентино
фильмы
Рука Бога

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Деконструкция «Европа»

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