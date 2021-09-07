Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Слишком крут для неудачи»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Рок-группа «The Velvet Underground»». Трейлер с русскими субтитрами

трейлер

7 сентября 2021
Документальный фильм режиссера Тодда Хейнса, рассказывающий о группе The Velvet Underground


видео добавил посетитель Томаш
персоны
Кристин ВашонМэри ВороновЭд ЛахманЛу РидТодд Хэйнс
фильмы
Рок-группа «The Velvet Underground»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Деконструкция «Слишком крут для неудачи»

Афиша кино >>

Блокадный дневник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
Петровы в гриппе
драма, комедия, экранизация
Россия, Франция, Швейцария, 2021
Дом на другой стороне
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2020
Вокруг света за 80 дней
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Злое
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Небесная команда
драма, мелодрама, спортивный фильм
Россия, 2021
Отчаянные аферистки
комедия, криминальный фильм
США, 2021
Соври мне правду
триллер, эротика
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен