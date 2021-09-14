«Крик. Кровавое посвящение». Трейлер №2

анонс

«Утреннее шоу». 2 сезон. Отрывок на английском языке

«Вестсайдская история». Трейлер №3 с русскими субтитрами

18 сентября

«Трудные подростки-3». Тизер №2

Сериал продолжит исследовать заявленные в прошлых сезонах темы буллинга, домашнего насилия, подростковой агрессии, сексуального просвещения и борьбы с зависимостями