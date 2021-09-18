«Трудные подростки-3». Тизер №2

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Сериал продолжит исследовать заявленные в прошлых сезонах темы буллинга, домашнего насилия, подростковой агрессии, сексуального просвещения и борьбы с зависимостями

«Утреннее шоу». 2 сезон. Отрывок на английском языке «Вестсайдская история». Трейлер №3 с русскими субтитрами «Марго» «Синдром» «Шифр-3» «Покопайтесь в моей памяти» «Техасский рейнджер» «Божий человек». Интервью