«Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи». Трейлер №2 на японском языке

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Прошел месяц с тех пор, как началась смертельная игра Акихико Каябы, и число погибших продолжает расти

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