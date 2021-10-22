«Колесо времени»

Московский гинеколог Дарья Мороз
, приехав в небольшую северокавказскую клинику для курирования местных врачей, сталкивается с жестокими операциями по женскому обрезанию
История о двух смертельных врагах — маленьком мышонке и лисе, которые после несчастного случая оказываются в раю для зверей
Джонатан Мэйджерс
узнаёт, что его заклятый враг вышел из тюрьмы, и объединяется со своей бандой, чтобы отомстить ему
Тому Холланду
предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории
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