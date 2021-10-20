«Эвакуация»

трейлер

Трогательная комедия о двух сёстрах, которые в разгар пандемии едут спасать свою бабушку из дома престарелых, где случилась вспышка ковида

«Ряд 19» «КрисТина». Тизер «Репродуктивное насилие» «Последняя дуэль». Фичуретка «Портрет незнакомца». Трейлер №2 «Помогите, я уменьшил своих друзей!» «Дунай» «В Бореньке чего-то нет». Тизер №2