«Не время любить»

трейлер

Поствоенная Венгрия. 42-летний доктор Альдо и 16-летняя сирота Клара потеряли своих близких в концлагерях. Познакомившись, они помогают друг другу найти утешение

«Сирано» «Дом Дракона». Тизер «Вспомнить себя» «Алмазная корона» «Долгая дорога к счастью» «Лунные приключения» «Тень прошлого» «Криминальный доктор». Трейлер №4