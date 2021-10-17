«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»». Тизер №4

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16 октября

«Бегущий по лезвию: Чёрный лотос». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Когда произошло нападение репликантов на корпорацию Tyrell, в спешном порядке люди применили бомбу с ЭМИ. Это заставило электричество исчезнуть на 10 дней и было названо «Black Out»