«Приключения Пети и Волка-2»

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В каждой серии простой петербургский школьник Петя и сказочный «решала» Волк путешествуют между мирами и берутся за различные «дела»

«С чистого листа» «Придуманное счастье» «Базз Лайтер» «Ничего страшного» «Хорошие девочки попадают в рай». Отрывок «Скорая помощь-4» «Сексуальная жизнь студенток» «Тайна Лилит». Интервью №2