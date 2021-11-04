Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Что знает Марианна»

трейлер

4 ноября 2021
Когда родственник Антонины Дивиной погибает от рук убийцы, она и её лучшая подруга начинают собственное расследование


видео добавил посетитель Наталья1982
персоны
Дмитрий БогданАнтонина ДивинаАлександр МякушкоАнастасия РысеваАлександр СоколовскийДмитрий Чирков
фильмы
Что знает Марианна

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Вечные
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2021
Страшные истории для рассказа незнакомцам
мистика, фильм ужасов
США, 2021
Тыгын Дархан
драма, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен