«Я краснею». Трейлер №2

трейлер

Уверенная в себе тринадцатилетняя Мэй Ли разрывается между тем, чтобы оставаться прилежной и послушной маминой дочкой и справиться с хаосом подросткового возраста

«Женщины в чёрном» «Первый встречный» «Гоморра». 5 сезон. Тизер №2 «Дом с прислугой». 3 сезон «Большой красный пёс Клиффорд». Фичуретка «Моя большая тайна» «Не смотрите наверх». Трейлер №2 «Вечные». Актёры о фильме №2