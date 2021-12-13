трейлер

Девятилетнему Бадди предстоит научиться взрослой жизни в мире, который внезапно изменился до неузнаваемости

«Крик». Актёры о фильме №2 с русскими субтитрами «Остров Бергмана». Отрывок «Мюнхен. На грани войны» «Позолоченный век». Тизер «Джиперс Криперс: Возрожденный». Тизер «Обратный отсчет» «Большой красный пес Клиффорд». Отрывок «Знахарь-2». Трейлер №6