«Проклятие монахинь»

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Опытный священник и его молодой помощник расследуют серию загадочных и трагических событий в отдаленном женском монастыре

«Код 355» «Женщина в доме напротив девушки в окне» «Аист на крыше». Трейлер №2 «Волк». Трейлер №4 «Сваты 7». Трейлер №4 «Миньоны: Грювитация». Тизер «Старые шишки» «Аист на крыше»