«Робот Ари»

трейлер

Однажды в жизни подростка Ноа появляется Ари — самый добрый, веселый и обаятельный робот на свете

«Аист на крыше». Трейлер №3 «Сваты 7». Трейлер №5 «Проклятие монахинь» «Код 355» «Женщина в доме напротив девушки в окне» «Аист на крыше». Трейлер №2 «Волк». Трейлер №4 «Сваты 7». Трейлер №4