«Хорошая Сэм». Трейлер на английском языке

История Мами Тилл-Мобли, которая в 1955 году рисковала своей жизнью, чтобы добиться справедливости после того, как ее сын Эммет был зверски убит
Сэм чувствует себя не в своей тарелке в своем родном городе, поэтому решает отправиться в путешествие
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Нашей любимой планете и единственному дому — Земле грозит шестое массовое вымирание, единственной причиной которого является деятельность человека
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