«Лулу и Бриггс». Трейлер с русскими субтитрами

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3 января

«Биско-ржавоед». Трейлер с русскими субтитрами

Вся Япония превратилась в выжженную пустошь, когда взрыв огромного оружия привёл к возникновению «Ржавого ветра», загадочного феномена, пожирающего города и живые организмы