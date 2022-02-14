«Париж, я люблю тебя»

трейлер

18 новелл не только о любви к городу и его предместьям, но и калейдоскоп любовных историй жителей и гостей столицы Франции

«Венецианские тайны» «Индекс страха» «Смычок». Тизер «Оторви и выбрось». Трейлер №2 «Нуучча» «Восхождение героя щита». 2 сезон. Трейлер №2 с русскими субтитрами «Гоу, Феликс!». Обращение актрисы «Смерть на Ниле». Отрывок