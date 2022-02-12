Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«За пригоршню поцелуев». Трейлер на испанском языке

трейлер

12 февраля 2022
Девочка. Мальчик. История любви. Но также о мечтах, страхах, жизни, дружбе и о том, как мы справляемся с этим


видео добавил посетитель Sputnik
персоны
Ана де АрмасАндреа ДуроМеган МонтанерМартиньо Ривас
фильмы
За пригоршню поцелуев

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Нуучча»
«Нуучча»
Премия за режиссуру 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»

Афиша кино >>

Ночь на Земле
драма, комедия
Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, 1991
Иллюзия контроля
драма, триллер
Великобритания, Германия, Украина, 2021
Внебрачные связи
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Жажда золота
триллер
Австралия, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Гонка со временем
триллер
Канада, США, 2021
Камон Камон
драма
США, 2021
Материнское воскресенье
драма, экранизация
Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен