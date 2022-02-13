«Волшебная война». Трейлер на английском языке

трейлер

Когда Нанасэ Такэси, обычный ученик средней школы, встречает Айбу Миу, девушку из мира разрушения, он оказывается вовлеченным в грандиозную битву между магами

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