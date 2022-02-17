«Беззащитное сердце»

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История о юном футболисте в жанре сёнэн

«Удар! Гол в будущее». Трейлер на японском языке

17 февраля

«Фильмы DC 2022 года». Трейлер на английском языке

Знакомьтесь с фильмами DC, выходящими в 2022 году, включая «Бэтмен», «Черный Адам», «Флэш» и «Аквамен и затерянное королевство»