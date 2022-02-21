Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Агеев»

трейлер

21 февраля 2022
Андрей Смоляков в роли оперативника с одним из самых высоких показателей раскрываемости в городе


видео добавил посетитель Дядя Стёпа
персоны
Пётр БаранчеевНаталия ВдовинаАндрей ЛибенсонАндрей СмоляковАлександра УрсулякНиколай Фоменко
фильмы
Агеев

обсуждение >>
№ 1
Маховецкий   21.02.2022 - 12:32
Хочешь - не хочешь, но оперативник - понятие возрастное. Смоляков - один из лучших актёров. Вот только он давно не оперативник. А фильм посмотрим. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram