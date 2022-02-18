«Ежемесячное сёдзё Нодзаки-куна». Трейлер на японском языке

трейлер

Ученица средней школы Тио Сакура влюблена в одноклассника Умэтару Нодзаки, но когда она признается ему в любви, он принимает ее за фанатку и дает автограф

«Наш флаг означает смерть» «Потеряшка и тайна волшебной пирамиды» «Наёмник» «Викинги: Вальхалла». Фичуретка с русскими субтитрами «Мистер Нокаут». Отрывок «Клинок, рассекающий демонов». 3 сезон «Сага о Винланде». 2 сезон. Тизер с английскими субтитрами «Сшиватели». Трейлер на английском языке