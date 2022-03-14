«Фармацевт из параллельного мира». Трейлер на японском языке

анонс

14 марта

«Вермейл в золотом: Сильнейший маг проходит через магический мир с сильнейшей катастрофой». Трейлер на японском языке

Школьник-двоечник по случайному стечению обстоятельств вызвал могущественную дьяволицу. И теперь ему с этим, вернее с этой, жить