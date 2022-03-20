«Ину-о». Трейлер №2 на японском языке

трейлер

Однажды Ину-о встречает слепого мальчика по имени Томона, и когда тот наигрывает нежную песню о запутанной судьбе, в Ину-о открываются невероятные танцевальные способности

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